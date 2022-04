‘Elezioni Rsu, AsuFc ci mette i bastoni tra le ruote’

“Durante le fasi di organizzazione delle imminenti elezioni Rsu del comparto sanità nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, la direzione aziendale ci ha messo i bastoni tra le ruote”, denunciano, senza mezzi termini, le rappresentanze sindacali dell'Unione Sindacale di Base in una nota.

“Dovendo dividere i 7.000 dipendenti aventi diritto al voto presenti in AsuFc, la commissione elettorale aveva calcolato necessari 16 seggi di cui quattro ‘volanti’ nel Distretto di Tarcento, a San Giorgio di Nogaro, Cervignano e a Tarvisio, garantendo così il diritto di voto ai vari dipendenti distribuiti su oltre 5.000 chilometri quadrati in tutta l’ex provincia di Udine”.

“Avevamo chiesto alla direzione aziendale di agevolare la procedura di apertura dei seggi tramite messa a disposizione di auto aziendale o, in alternativa, il riconoscimento chilometrico e l’indennità di missione ai dipendenti che dovranno andare fisicamente in questi seggi”, spiegano ancora le Rsu. “Ma la direzione si è opposta, facendo la voce grossa e sopratutto andando contro alla circolare pubblicata da Aran che, ricordiamo, è la rappresentate delle aziende sanitarie e nostra controparte in fase di contrattazione collettiva nazionale”.

“Ci è stato detto che l’azienda non è dovuta a cedere la macchina aziendale né tantomeno a garantire il rimborso chilometrico e l’indennità di missione ai dipendenti quando, invece, la circolare Aran dell’1/2022 all’articolo 15 cita L’Amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni Elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro. E ancora L’Amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L’Amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, adottando ogni misura utile a garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori".

“Questo ‘capriccio’ della direzione di AsuFc lo potremmo intendere come un gesto contro la sanità regionale, quasi si volesse tappare la bocca a quei dipendenti che si sono visti negare la possibilità di esprimere il voto e designare la propria preferenza. Se vogliono fare di tasca loro 90-100 chilometri per votare bene, altrimenti non è un problema di AsuFc. Nelle precedenti elezioni Rsu, nel 2018, l’allora direttore generale aveva agevolato al massimo questa operazione, mettendo a disposizione ogni aiuto possibile. Quindi, ci sembra assurdo che il direttore generale di un’azienda sanitaria tra le più ampie in regione abbia questo comportamento antidemocratico e irrispettoso dei diritti dei lavoratori” denunciano ancora dall'Usb.

“Ci chiediamo se veramente il direttore generale Denis Caporale sia idoneo a gestire tutto questo potere e questi numeri in AsuFc perché, evidentemente, non riesce a carpire le necessità dei dipendenti, ma ignora anche i riferimenti normativi. Chiederemo anche ad Aran cosa ne pensa di questo comportamento. Ricordiamo che l’Usb comparto sanità, come sempre, è dalla parte dei lavoratori e vuole denunciare a gran voce questo comportamento e portare alla luce tutti gli sforzi messi in campo per contrastarlo”.