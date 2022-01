‘Fiume Veneto non pensi solo ai cantieri’

“Da diversi giorni anche a Fiume Veneto i cittadini sono alle prese con i ritardi e le difficoltà legate alla pandemia”, commenta la consigliera comunale di opposizione Annalisa Parpinelli di Fiume Futura.

“Diversi lamentano il tempo passato al telefono per cercare di parlare con i propri medici di base, peraltro impegnati nell'attività ambulatoriale, complicata dagli adempimenti burocratici che le quarantene impongono. A tutto ciò si aggiunga che il sistema di tracciamento e dei tamponi è saltato da tempo: sono ormai innumerevoli i casi di persone che ricevono la telefonata di presa in carico dall'AsFo quando ormai hanno l'esito negativo del tampone, che si sono pure pagati in un centro privato pur avendo diritto alla prestazione gratuita”.

“In questa situazione diversi sindaci del territorio si sono mobilitati a diverso titolo, chiedendo per esempio la gratuità dei tamponi per rientrare a scuola anche per i bambini della primaria e della scuola dell'infanzia, o sollecitando il direttore dell'AsFo a intervenire per risolvere il problema dei ritardi”, prosegue Parpinelli.

“La nostra Sindaca, invece, sembra troppo presa dall'annuncio di future opere pubbliche, mentre il presente non desta in lei preoccupazioni, almeno non nelle dichiarazioni rese alla stampa. E' appena il caso di ricordare che aveva promesso, nella mozione presentata a firma della maggioranza, d’impegnarsi per ottenere dall'AsFo personale per uno sportello informativo sulla campagna vaccinale: promessa evidentemente fuori dalla realtà visto l'ormai cronica carenza di personale della nostra Azienda sanitaria, personale che certo non può essere impegnato in iniziative informative che un’amministrazione è in grado di organizzare con le proprie risorse e in collaborazione con medici e associazioni del proprio Comune”.

“Ancora una volta questa maggioranza dimostra di non saper farsi carico delle difficoltà dei cittadini: come per la vicenda della sostituzione dei medici di base andati in pensione dobbiamo aspettarci che dopo le nostre sollecitazioni leggeremo di vicinanza di intenti con i vertici in Regione? I cittadini stanno ad aspettare”, conclude Parpinelli.