L’Anmic - Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili, che da sempre stringe alleanze operative con vari soggetti operanti nel sociale, in sinergia con il Comune di Udine partecipa al progetto ‘No alla solit’Udine’ al cui interno l’Ute – Università della Terza Età - Paolo Naliato di Udine è capofila del progetto ‘Insieme … per riprenderci la vita’, per favorire il superamento delle difficoltà e delle problematiche socio-economiche legate alla situazione emergenziale da Covid.

L’Anmic partecipa con il progetto Incontriamoci, con l’obiettivo di organizzare incontri rivolti a tutti per attenuare i disagi e le criticità arrecate dal lungo periodo di isolamento, nonché di formare volontari per l’attività di aiuto a persone fragili.

Il progetto di Anmic, che si articola in varie fasi, inizierà con quattro incontri di gruppo, a partire da martedì 15 marzo; l’appuntamento sarà indirizzato a rispondere al disagio delle persone derivante dal prolungato isolamento per riattivare e valorizzare le capacità di star bene con sé stessi e gli altri.

Gli incontri, aperti a tutti e gratuiti, condotti da uno psicologo e un formatore, si svolgeranno in una cornice conversazionale improntata alla leggerezza e allo humor, arricchita da spunti culturali e informativi.

Sede di svolgimento: Università della Terza Età ‘Paolo Naliato’ di viale Ungheria 18 a Udine. Gli incontri si terranno martedì 15, 22 e 29 marzo e martedì 5 aprile dalle 9.30 alle 11.30

Per iscrizioni: segreteria 0432-510220 - anmic.udine@anmicudine.it