‘PerdutaMente’ al Kinamax di Monfalcone

L’Alzheimer Isontino Odv e l’associazione Sofia - Sostenere Ogni Famiglia In Autonomia Srl, in collaborazione con il Kinemax, organizzano per venerdì 29 aprile alle 20 al Kinemax di Monfalcone, la proiezione del film documentario PerdutaMente di Paolo Ruffini.

Attore, autore e regista popolare in cinema, tv e teatro, in coregia con Ivana Di Biase, Ruffini torna a toccare un tema di particolare impatto sociale, in modo profondo e insieme leggero e disincantato. Un modo già sperimentato nel precedente Up&Down, e che in PerdutaMente tocca i confini di un mondo complesso: quello dell’Alzheimer.

A seguire un dibattito con il geriatra Claudio Albiero e il neurologo Ferdinando Schiavo, moderati dalla psicologa Annapaola Prestia. Durante la serata saranno premiati i vincitori della terza e della quarta edizione del premio di Laurea in ricordo di Renzo Di Luca.

La serata ha il Patrocinio dei Comuni di Monfalcone e Staranzano. Ingresso gratuito, obbligatorio l’uso di mascherina Ffp2.