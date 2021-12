‘Vaccini e quarantena, non possiamo bloccare il Paese’

La variante Omicron spinge i contagi, soprattutto tra i più giovani. E, unita all’alto numero di tamponi, rischia di causare una serie di isolamenti a catena tra i contatti, anche in assenza di sintomi.

Il Governo ha convocato per il 29 dicembre il Comitato tecnico scientifico per avere un parere su possibili modifiche delle quarantene per chi è vaccinato con tre dosi e ha avuto contatti con persone risultate poi positive. La linea rimane quella di non concedere allentamenti, soprattutto in un periodo delicato come quello delle festività, ma si valuterà se sia possibile modificare le regole sulla base dell’andamento della curva epidemiologica e dei tamponi effettuati fino a mercoledì 29. Subito dopo si riunirà il Consiglio dei ministri. All’ordine del giorno non sono state ancora inserite nuove misure che dovranno, comunque, essere valutate e a livello politico dall’intera maggioranza.

A sollevare il dibattito per rivedere le regole sulla quarantena, in particolare per chi ha già fatto il richiamo, è l'infettivologo Matteo Bassetti, che ha chiesto al Ministero della Salute e al Comitato Tecnico Scientifico di riformulare le regole per gli isolamenti che stanno immobilizzando in questi giorni di festività migliaia di italiani.

“Non si può affrontare questa fase con le stesse regole”, scrive il direttore della Clinica di Malattie infettive del San Martino di Genova, per molti anni impegnato all’ospedale di Udine. “Abbiamo oltre l’80% della popolazione generale che è protetta. Chi non è vaccinato dovrebbe farlo presto, ma se non ha ancora capito o voluto capire l’importanza del vaccino difficilmente lo farà senza regole nuove. Vedere code chilometriche nelle farmacie in questi giorni per fare il tampone serve a qualcosa? Con oltre 50.000 casi al giorno - destinati a diventare molti di più nelle prossime settimane - dobbiamo vivere in maniera diversa la convivenza con il virus. Chi è malato deve stare a casa, come sempre si sarebbe dovuto fare per le malattie infettive contagiose e dobbiamo finire con il tracciamento. Non possiamo continuare a mettere in quarantena e in isolamento forzato decine di persone (i contatti) per ogni tampone positivo”.

“Il rischio, continuando così, è trovarci tra pochissimo con milioni di persone isolate e in quarantena. Chi farà il pane, chi guiderà gli autobus, chi svolgerà le lezioni a scuola, chi garantirà la sicurezza, chi batterà lo scontrino al supermercato, chi lavorerà in ospedale? Usciamo dalla visione del Covid come malattia devastante ed entriamo nella fase endemica con una malattia più gestibile (nei vaccinati) costruendo regole diverse. Altrimenti sarà durissima”, conclude Bassetti.

“Condivido la riflessione che vada rivista la quarantena per i vaccinati. Massima sicurezza senza bloccare il Paese”, scrive in un tweet il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga.