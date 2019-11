“Nel giro di due ore al pronto soccorso ho avuto la diagnosi e la cura”

èvero che la maggior parte delle persone che si rivolgono al pronto soccorso mettono in conto le ore di attesa che dovranno passare prima di essere visitati, ma c’è anche chi, nella disgrazia, riesce ad avere una diagnosi e la cura in tempi più che accettabili.

E’ successo a Monica P. (nome di fantasia per la tutela della privacy), sessantenne residente in zona Sant’Osvaldo, che, durante i lavori domestici, è caduta in casa e si è fatta male a una caviglia.

“Penso sempre di essere ancora giovane e forte – racconta Monica P. - e così faccio tranquillamente le stesse pulizie di quando ero giovane. E’ bastato un momento di disattenzione e, per riporre una scatola sopra l’armadio, sono caduta a terra lunga distesa. Avevo dei dolori fortissimi – ricorda la donna – e pensavo come minimo di essermi rotta la caviglia. Ho immediatamente chiamato mio marito, che per fortuna era in casa, e mi sono fatta accompagnare al pronto soccorso. Arrivati a destinazione, era quasi mezzogiorno quando siamo entrati in sala d’attesa, dopo aver preso il codice, ovviamente e per fortuna bianco. Ci siamo preparati a rimanere in ospedale fino a sera, però non c’erano molte persone in attesa e non si vedevano urgenze in arrivo. Insomma, non ci sembrava che ci fosse nessun particolare movimento nelle ‘retrovie’.

Non è trascorsa nemmeno un’ora che Monica P. viene chiamata per la visita.

“Mio marito e io – ricorda la signora – eravamo a dir poco sorpresi. Mai ci saremmo aspettati di non dover aspettare la solita eternità. Nel giro di meno di due ore sono stata visitata, mi hanno fatto le lastre e mi hanno dato il mio tutore. Sarà stata fortuna, sarà stato il fatto che non c’erano molte persone in attesa, che non mi ero rotta niente, ma per una volta mi è andata doppiamente bene. Diagnosi e cura a tempo di record”.