“Non devono esistere pazienti di serie B”

Riceviamo e pubblichiamo un commento di Arrigo De Pauli, Difensore civico della Regione Fvg, che si è trovato davanti numerose richieste provenienti da diversi pazienti alle prese non con il Coronavirus, ma con le ripercussioni indirette che la pandemia ha avuto sulla gestione sanitaria delle strutture regionali.

“Fra gli effetti collaterali della pandemia deve registrarsi anche il disagio che stanno sopportando taluni pazienti, con diagnosi di tumore, già sottoposti a intervento, radioterapia, chemioterapia e altro percorso terapeutico. È innegabile che l’emergenza abbia prodotto un ingorgo, essendosi che gli sforzi della sanità regionale sono stati rivolti a intervenire innanzitutto sulle terapie da praticare ai contagiati da Coronavirus, non solo per curarli e guarirli, ma anche per svolgere un’azione preventiva di contenimento della diffusione del morbo. In questa situazione chi ne ha risentito maggiormente sono stati gli ammalati “ordinari”, per la semplice ragione che il clamoroso sopraggiungere della pandemia non ha certamente eliminato il normale andamento di tutte le altre malattie. E’ così accaduto che molti dei pazienti ordinari si siano sentiti malati di serie B, figli di un dio minore, colpevoli di non essere infermi alla moda del momento. In taluni casi segnalati all’ufficio del Difensore civico questa sensazione di disinteresse è risultata aggravata dal rinvio dei controlli già fissati, qualche volta a date imprecisate, col risultato di incrementare situazioni di angoscia in persone già provate, sia fisicamente che psicologicamente, dalla malattia. Il Difensore civico, nella sua qualità di Garante della Salute, è quindi intervenuto presso la Direzione regionale centrale della Salute, ricevendo assicurazioni sulla continuità delle cure, secondo necessità ed urgenza. Così, per i malati di tumore, nessun rinvio per interventi e chemioterapia, ma riprogrammazione per i soli controlli di situazioni ritenute sostanzialmente stabili”.