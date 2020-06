“Prenotare la donazione abbrevia i tempi ed evita assembramenti"

In ospedale o nelle strutture sanitarie del territorio non accedono solo i malati, ma anche chi vuole dare il proprio contributo in termini di solidarietà. Quella dei donatori di sangue è da tempo una realtà importante del settore del volontariato nella nostra regione. Non potendo venir meno la raccolta di sangue ed emoderivati anche – e soprattutto – durante un’emergenza sanitaria, l’Associazione friulana donatori di sangue ha stilato un protocollo perché i propri iscritti accedano alle strutture senza rischi per sé e per gli altri.

“Per una più efficiente programmazione e gestione del prezioso presidio sanitario – ci spiegano -, da tempo l’Associazione friulana donatori di sangue invita i propri iscritti a prenotare la procedura, in modo che sia possibile abbreviare le tempistiche d’attesa. Per effettuare la plasmaferesi, inoltre, questa modalità è sempre stata obbligatoria. Nella situazione attuale caratterizzata dall’emergenza Covid 19, la prenotazione viene ancora più caldeggiata, al fine di evitare il rischio assembramenti, a tutela di tutti. I nostri iscritti della provincia di Udine



possono prenotare chiamando la segreteria (0432-481818 o 0432-1698073) oppure utilizzando l’app gratuita ‘Io Dono’, mentre i nuovi donatori devono rivolgersi al call center regionale (0434 223522).

Prima di effettuare la prenotazione, chiediamo comunque a tutti di verificare la sussistenza dei parametri standard per l’accesso alla vostra donazione tramite le indicazioni presenti sul nostro sito istituzionale, Il portale del dono, o richiedendo informazioni alla segreteria provinciale. Come sempre, resta in carico unicamente al personale sanitario l’autorizzazione effettiva alla donazione, confermata il giorno stesso, su valutazione dell’intero quadro clinico evinto dalla compilazione del questionario sanitario dedicato. In ogni caso i donatori non devono nemmeno prenotare la donazione qualora presentino febbre, siano positivi al tampone che verifica la presenza di Coronavirus oppure siano stati in contatto con pazienti affetti da Covid nei 14 giorni precedenti.La donazione è subordinata alla misurazione della temperatura corporea”.