'10mila passi di salute' al Meeting nazionale della Rete Città Sane

Il progetto “Fvg in movimento - 10mila passi di Salute” è stato presentato al Meeting nazionale della Rete italiana Città Sane Oms - "La Salute tra esperienza e innovazione: dalle buone pratiche alle nuove sfide", organizzato dal Comune di Ancona, che coordina la Rete.

In apertura dei lavori, insieme alla Sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, Coordinatrice delle Anci regionali, alla Presidente della Rete, Emma Capogrossi e alla Referente dell'Ufficio regionale Europeo dell'Oms, Kira Fortune, è intervenuto il presidente di Federsanità Anci Fvg, Giuseppe Napoli, in rappresentanza dell'Associazione nazionale, che ha evidenziato le notevoli opportunità costituite dalle Reti tra istituzioni locali, associazioni e cittadini.

Nella sessione "Corpore sano in città sane", Tiziana Del Fabbro, segreteria regionale di Federsanità Anci Fvg, ha sintetizzato le attività e i principali risultati del progetto Fvg in movimento avviato con il sostegno della Regione a novembre 2018, coordinato da Federsanità Anci Fvg, in collaborazione con la Direzione centrale Salute, il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Udine (fase di valutazione) e PromoTurismo Fvg.

In cifre, al progetto hanno aderito, tramite due bandi dedicati, ben 70 Comuni per 59 percorsi, insieme a circa 150 associazioni partner sul territorio, sono stati realizzati e installati 70 cartelloni e la segnaletica coordinata, alle presentazioni hanno partecipato oltre 1.500 persone; da marzo a maggio 2022, con il coordinamento scientifico del corso di Laurea in Scienze Motorie Uniud, è stato organizzato il Corso teorico-pratico per "Coordinatori di Gruppi di Cammino", con otto incontri nelle diverse aree della Regione, a cui hanno partecipato oltre 300 persone.

Attualmente stanno per partire i corsi per attività fisica e motoria nelle palestre comunali, insieme alle associazioni locali, si rivolgono alle persone ultra 55enni e si terranno in una ventina di sedi in tutta la Regione.

I corsi saranno curati da Laureati in Scienze Motorie e partiranno a ottobre, iscrizioni online da luglio tramite mail a federsanita@anci.fvg.it.

Del Fabbro ha, inoltre, evidenziato che tramite PromoTurismoFvg, Fvg in movimento aderisce (dal 2021) al progetto Interreg Italia - Croazia "Take it slow" insieme a sei Regioni italiane e sei croate e ha dato vita numerosi eventi in tutta la regione, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, accessibilità e inclusività.

Alla presentazione del progetto hanno partecipato, qualificati esperti di livello internazionale, tra cui la referente dell'Ufficio europeo dell’Oms, Kira Fortune e il Direttore del Centro nazionale per prevenzione e promozione Salute dell' Istituto Superiore di Sanità, Giovanni Capelli, che hanno espresso apprezzamenti per questa "buona pratica" di promozione salute e "Comunità Attive", come indicano, il Piano nazionale e I Piani regionali della Prevenzione.

Ad Ancona erano presenti anche la referente della Direzione centrale Salute, Luana Sandrin e dell'Area Cultura di PromoTurismoFvg, Alessia Del Bianco Rizzardo, l'assessore del Comune di Sacile Anna Zanfrà, la referente dell'Ufficio Città Sane del Comune di Udine, Stefania Pascut, Comuni premiati con gli “Oscar della Salute”.