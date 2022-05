'10mila passi di Salute' fa tappa a Sedegliano

Sarà presentato oggi, venerdì 13 maggio, alle 16.30, invia VI Novembre, a Sedegliano, presso gli impianti sportivi, 'Il percorso del castelliere di Sedegliano, centuriazione, storia e cammino di fede', nell’ambito del progetto regionale Fvg in movimento - 10mila passi di Salute (2018-2023). Il progetto è sostenuto dalla Regione e coordinato da Federsanità Anci Fvge, tramite due bandi, ha attivato una rete di ben 70 Comuni per 59 percorsi in tutta la regione.

Per la presentazione interverranno il sindaco di Sedegliano, Dino Giacomuzzi, il vice sindaco e assessore allo Sport, Giovanni Trevisan, il presidente di Federsanità Anci Fvg, Giuseppe Napoli, insieme ai referenti della Direzione centrale Salute, Gianna Zamaro, dell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Lucio Mos, del Dipartimento Scienze Economiche e Statistiche dell’Università di Udine, Laura Pagani, di Area Cultura PromoTurismoFvg, Alessia del Bianco, della storica Melissa Toneguzzo e dei rappresentanti delle Associazioni locali.

Seguirà la passeggiata guidata da Mattia D’Alleva, laureato in Scienze Motorie dell’Università di Udine, parte pratica del corso per Coordinatori di Gruppi di cammino.