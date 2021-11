'Abbandono della montagna, serve un confronto i sindaci'

"La razionalizzazione di alcuni servizi, decisa dalla direzione generale dell’Asfo, penalizza i cittadini, al punto tale da abbandonare, come denunciano gli stessi sindaci, un territorio come quello montano che subisce la chiusura della guardia medica. È necessario che la Regione e l'Asfo accolgano la richiesta di un incontro avanzata dai primi cittadini e diano loro delle risposte nelle sedi opportune, come la terza commissione Salute". Lo affermano i consiglieri regionali Nicola Conficoni (Pd), Gianpaolo Bidoli (Patto per l’Autonomia) e Simona Liguori (Cittadini), componenti della terza commissione regionale Salute e firmatari, assieme agli altri consiglieri di opposizione, di una richiesta di audizione dell'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi e del direttore generale dell'Asfo (Azienda sanitaria Friuli Occidentale), Joseph Polimeni per un confronto con i sindaci interessati alla situazione dei servizi e in particolare della guardia medica nel territorio montano del pordenonese.

"Il funzionamento a singhiozzo della guardia medica, registrato negli ultimi mesi a Pordenone e in altri Comuni del Friuli Occidentale, ha causato non pochi disagi ai cittadini, a volte costretti a intasare i pronto soccorso e a pagare il ticket per delle prestazioni che dovrebbero essere erogate velocemente e gratuitamente. Alle diffuse proteste si è aggiunto nei giorni scorsi il grido di allarme dei sindaci della montagna pordenonese, amareggiati dalla decisione di chiudere il servizio di continuità assistenziale in una zona estesa della Destra Tagliamento che già sconta altre criticità. Il taglio si traduce in difficoltà non indifferenti soprattutto per la fascia anziana della popolazione, legate alla necessità di spostarsi in ambiti molto lontani dalla loro residenza. La richiesta di un tempestivo confronto avanzata dai primi cittadini non può lasciare indifferenti. Per questo abbiamo chiesto che vengano auditi dall’assessore Riccardi e dal direttore generale dell'Asfo, Polimeni durante una seduta della terza commissione salute che speriamo venga convocata quanto prima".