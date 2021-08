'Agenas boccia le reti Fvg trauma e neonatologica'

"Ennesima bocciatura per la sanità del Friuli Venezia Giulia: a certificarne il fallimento, ancora una volta, è stata l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), con la pubblicazione di un'indagine condotta a livello nazionale sullo stato di attuazione delle cosiddette reti di patologia tempo-dipendenti". Il commento è di Simona Liguori, consigliera regionale dei Cittadini.

"Per la nostra regione - spiega la Liguori in una nota - lo studio è a dir poco imbarazzante: nei casi riguardanti la rete trauma e la rete neonatologica e dei punti nascita, sono stati registrati i peggiori risultati in Italia. Di fronte a tutto questo, il presidente Fedriga e l'assessore Riccardi dovrebbero assumersi la responsabilità di spiegare ai malati che risiedono in Friuli Venezia Giulia perché servizi tanto necessari quanto attesi non sono ancora partiti".

"Nel caso del trauma, per intenderci, i centri hub/spoke della rete a oggi non sono stati neppure individuati. E che dire riguardo alla rete neonatologica e punti nascita, che è l'unica in ritardo in tutto lo Stivale? Non fosse per il senso del dovere e la professionalità di chi ci lavora - conclude la consigliera - la situazione sarebbe estremamente critica".

“Gli ultimi dati forniti dall’Agenas si sommano a uno scenario che dovrebbe finalmente smuovere l’assessore Riccardi dalla sua esibita sicurezza, per non dire sicumera, rispetto al post pandemia in Friuli Venezia Giulia. Invece bisogna preoccuparsi, e molto, per una situazione debitoria delle grandi Aziende regionali che somma a centinaia di milioni, per il blocco delle attività assistenziali no covid, per la permanente assenza di programmazione, per liste d’attesa insostenibili, per una gestione dell’emergenza che ha portato gli ispettori del Ministero nei nostri ospedali. Nonostante la propaganda, i cittadini che si accostano ai servizi sanitari si stanno accorgendo che per fare un esame in tempi ragionevoli devono pagare strutture private, e non in convenzione”. Lo afferma il membro della commissione Paritetica Salvatore Spitaleri, alla luce dei risultati dell'indagine dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in base ai quali il Friuli Venezia Giulia è ultimo in Italia per la rete trauma, ultima per la rete neonatologica e i punti mascita, manca un piano per la rete cardiologica per l'emergenza, mancano finanziamenti e un piano per l'ictus.

“L’esperienza terribile fatta nei mesi più duri avrebbe dovuto insegnare qualcosa e – aggiunge Spitaleri - convincere che la Sanità non si governa dalla palazzina della Protezione civile di Palmanova né con la comunicazione. A due anni dalla fine della legislatura, il fallimento di Arcs è un dato acquisito”.