'Ascoltare personale e rappresentanti della sanità'

“Il personale, i rappresentanti di categoria e i sindacati devono essere ascoltati a tutti i livelli, incluso quello regionale, e a maggior ragione quando la competenza primaria sulla sanità è in capo ad Autonomie speciali. Ci sono medici, infermieri, assistenti sanitari che combattono in prima linea negli ospedali, negli ambulatori, nelle case di riposo, nelle residenze protette: meritano rispetto e supporto da chi governa la sanità. Non è accettabile che i 'tecnici' siano coinvolti quando serve uno schermo all'azione della politica, e siano messi da parte qualora esprimano un parere scomodo. Chi rileva questi fatti con toni appropriati, fa solo il suo dovere in scienza e coscienza, particolarmente se i tentativi di dialogo sono tutti stati respinti”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) a fronte delle richieste avanzate da categorie sanitarie alla Giunta regionale del Friuli venezia Giulia.