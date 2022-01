'AsFo, rapporto deteriorato con il territorio'

“Le recenti dichiarazioni, prima da parte del Sindaco Alessandro Ciriani e poi di diversi amministratori dei mandamenti della Destra Tagliamento, sul tema della sanità locale evidenziano come il rapporto tra il Direttore Generale e il territorio, dopo due anni, sia ormai logorato” dichiara Emanuele Loperfido, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia.

“Sicuramente la gestione del mondo sanitario in questi due anni è stata condizionata dall’emergenza Coronavirus, ma proprio per questo sarebbe stato necessario improntare il rapporto tra azienda sanitaria e amministratori del territorio sulla base di ascolto, confronto e dialogo” continua Loperfido.

“A queste lacune si aggiungono le recenti prese di posizione di astensione al piano aziendale da parte dei dirigenti medici, a dimostrazione di una mancanza di condivisione all’interno della struttura stessa delle linee progettuali per il futuro della sanità pordenonese. È evidente - dichiara Loperfido, a rappresentanza di Sindaci e Amministratori di Fratelli d’Italia della Destra Tagliamento - che, una volta emendato il piano aziendale secondo le indicazioni provenienti dal territorio e di conseguenza approvato dalla Regione, sarà il caso di prendere atto di questo rapporto mai sbocciato tra il manager e il territorio e comportarsi di conseguenza".

"Questa partita è stata seguita scrupolosamente a tutti i livelli dai vertici di Fratelli d’Italia", prosegue il Consigliere regionale Alessandro Basso. "Sono state raccolte e trasmesse a chi di dovere le preoccupazioni un territorio che grazie alla rinnovata centralità conseguita in collaborazione con l’Amministrazione regionale non può permettersi un arretramento non dovuto solo al Covid sul tema considerato dai cittadini il più sensibile".

"Il territorio, in un momento quantomai delicato per la salute pubblica, ha necessità di sapere che la sanità locale è in mano a chi basa la propria attività manageriale su ascolto, dialogo, confronto e conseguente decisione. Il saper far di conto è solo parte, seppur importante, dell’attività manageriale” conclude Loperfido.