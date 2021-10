'AsuGi, ancora troppi operatori non vaccinati'

Sono numeri ancora troppo alti, quelli degli operatori sanitari di AsuGi ancora vaccino. Si parla di circa 350 persone che non si sono sottoposte alla profilassi anti Covid e il cui alto numero rischia di impattare pesantemente sulle attività dell’azienda sanitaria.

A lanciare l’allarme è la Cisl di Trieste Gorizia, assieme alla categoria della Funzione Pubblica. “Siamo molto preoccupati – commentano, a questo proposito, per la Cisl Fp, Giorgio Iurkic, Romina Dazzara e Lorena Gandin – non solo per il personale che ha adempiuto all’obbligo vaccinale e sta continuando a lavorare in corsia, ma anche per l’utenza ed, in generale, per la tenuta del sistema sottoposto ad un forte stress e che necessiterà inevitabilmente, di una riorganizzazione”.

Per il momento, infatti, solo una piccola parte degli operatori non vaccinati risulta sospesa dal servizio (22 unità), ma a breve, in base alle normative vigenti, tutti i 350 lavoratori verranno sollevati dagli incarichi e questo comporterà, in prima battuta, l’attivazione di turni aggiuntivi, come peraltro già proposto dall’amministrazione.

“E’ chiaro, però – commentano i sindacalisti cislini – che questo non potrà essere l’unico modo per affrontare quella che si presenta come una vera e propria emergenza organizzativa. Il personale in servizio è già provato dai due anni di pandemia e sarebbe davvero troppo aggravarlo di ulteriori pressioni. In più chiediamo che l’impegno economico della riorganizzazione non sia a carico delle risorse aggiuntive regionali (RAR), ma venga preso dal bilancio aziendale: va, infatti, da se che le RAR non possono essere utilizzate per pagare i turni aggiuntivi, perché se così fosse verrebbero meno quei soldi necessari a finanziare altri progetti già definiti”.

"E’ chiaro, poi – si legge nella nota di Cisl Fp e Cisl Trieste Gorizia – che, a fronte delle sospensioni attuate da Asugi in base alla legge, è responsabilità della politica, tanto regionale, quanto nazionale, concorrere a trovare delle soluzioni percorribili ed efficaci per garantire la tenuta dei sistemi sanitari. La pandemia ha evidenziato tutte le conseguenze di una politica dei tagli che ha messo in seria difficoltà l’apparato sanitario e oggi siamo consapevoli che le possibilità di risolvere tali problematiche possono ricadere solo sulla amministrazione asugi ma che è soprattutto di competenza delle politiche nazionali e regioni che in questi anni hanno attuato azioni volte tagli lineari con le conseguenze di cui siamo spettatori adesso".

“Resta il fatto – conclude per la Cisl di Trieste Gorizia, il coordinatore Luciano Bordin – che una soluzione va trovata al più presto per la sicurezza di tutti, personale in regola e pazienti, e per il buon funzionamento dell’intero sistema”.