'Atto aziendale AsuFc, perplessità e preoccupazioni aumentano'

"Alla luce dell'incontro sulla presentazione dell'atto aziendale dell'AsuFc, le perplessità e le preoccupazioni aumentano", si legge in una lettera indirizzara al dg dell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale, Denis Caporale, firmata dai sindaci di Basiliano, Marco Del Negro, Moruzzo, Albina Montagnese, Ruda, Fraco Lenarduzzi, e Treppo Grande, Manuela Celotti.

"Non solo per i modi con cui il direttore generale, stizzito, risponde ai sindaci mostrando una norma di 30 anni fa riguardo la presunta non competenza di questi sulla conoscenza dei fatti riguardanti l'azienda. L'evoluzione delle norme da leggere secondo modalità comparate e non secondo la ferma scrittura risalente al 1992 espressamente richiamata dal dg, ribadiscono certo le diversità delle funzioni tra organi ma insistono sul ruolo dei Sindaci, al fine di corrispondere alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per l’impostazione programmatica dell’attività, esamina il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio e rimette alla regione le relative osservazioni, verifica l’andamento generale dell’attività e contribuisce alla definizione dei piani programmatici, trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al direttore generale e alla Regione".

"I sindaci si aspettano, quindi, il rispetto necessario per poter comprendere quali sono i disegni sull'azienda che ricadono, in termini diretti, sulla salute pubblica e certo non vogliono assistere a risposte infastidite, di ordine più politico che tecnico, o a battute arroganti che nulla hanno a che fare con il profilo e il ruolo che un adeguato professionista dovrebbe tenere in certe circostanze", prosegue la missiva.

"Chiedere quali sono i rapporti tra ospedali centrali hub e ospedali di territorio spoke è lecito e legittimo. A domanda si risponde anche nel caso che il rimando organizzativo non sia nell'atto aziendale. Comprendere meglio qual è il ruolo dell'università sul riassetto dell'azienda, soprattutto in rapporto alla tutela e alla valorizzazione dell'intero territorio è elemento di diritto dei sindaci che tutelano i servizi alla popolazione".

"Sconcertanti le minacce di denuncia - non si capisce poi su quale ipotesi di reato - rivolte alla platea dei Sindaci, che sono stati invitati a non occuparsi delle questioni organizzative dell'azienda e nemmeno delle mancate nomine dei primari. Si ribadisce a questo proposito che è non solo un diritto, ma anche un dovere dei sindaci preoccuparsi dei propri ospedali di riferimento, evidenziando le problematiche e chiedendo delle risposte", continuano i quattro primi cittadini.

"La questione della nomina dei primari è, quindi, cruciale per il buon funzionamento dei reparti e dell'intera organizzazione. Il dg comprenda che costruire buone relazioni con i territori, visto il cruciale momento che sta attraversando la sanità friulana, risulta indispensabile per l'attuazione del Pnrr e anche, più semplicemente per definire delle strategie condivise e partecipate per il superamento di questo momento di grave crisi".

"Invece di impartire scenate minacciose su presupposti di denuncia alla Procura riguardo posizioni e nomine dell'azienda, per i quali se il dg è a conoscenza di ipotesi di reato deve, e non può, procedere, comprenda che l'autorevolezza non gli viene data dalla semplice nomina ma dalle modalità con cui esercita il suo ufficio. Antipatico, poi, è il modo in cui liquida la preoccupazione dei 15 ex-primari che hanno sottoscritto quelle lettere firmate ai giornali. Invitandoli a fare i 'nonni' in quanto sono in pensione, quindi, non hanno più nulla da dire, il dg dimostra di essere sordo alle gravi criticità espresse. Dovrebbe, invece, comprendere che se hanno parlato loro, ben 15 ex primari, probabilmente è perché possono esprimere liberamente senza pressioni o condizionamenti quel largo sentire che molti professionisti all'interno dell'azienda non possono sicuramente esercitare".

"Caporale si fermi sui temi e cerchi educatamente di rispondere alle questioni di merito soprattutto dando ragioni tecniche alle risposte, senza evadere con prepotenza, ad allusioni politiche. Soprattutto pensi ai territori che hanno dato così tanto in epoca di Covid e in termini di potenzialità di servizio. Invece, manca l’attenzione ai distretti sanitari, sui quali c'è stata una non convincente rassicurazione che quanto viene attualmente reso non subirà delle diminuzioni. Questo, però, non è accettabile soprattutto in territori, come quello del Codroipese, in cui il Distretto, nel corso degli anni, ha visto una marcato ridimensionamento dei servizi sanitari offerti al cittadino. Riscontrare che l’Atto Aziendale non prevede servizi di specialistica ambulatoriale e di dialisi impone una dura presa di posizione da parte di Sindaci e cittadini", conclude la lettera.