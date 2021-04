'Auguri di buon lavoro a Denis Caporale'

“Faccio i migliori auguri di buon lavoro al nuovo direttore dell’AsuFc Denis Caporale. Lo attende un compito da far tremare i polsi ma almeno viene dal territorio e lo conosce, sa cosa sono le aree periferiche e dovrebbe sapere quando è importante il rapporto con sindaci, amministratori locali, distretti ed ambiti, ovvero con quel sociale e quella sanità territoriale dimenticate negli ultimi mesi”. Così il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli dopo la nomina di Denis Caporale a direttore dell’Azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale.

“L’ascolto chiesto a gran voce e inutilmente da sindacati e medici – aggiunge Shaurli - non è ‘far politica’ ma esercitare appieno il proprio ruolo. Chi sta in corsia e a diretto contatto con i nostri malati, oggi più che mai, è il primo che va ringraziato e ascoltato per superare le criticità che il nostro sistema sanitario ha mostrato – conclude - con numeri drammatici”.