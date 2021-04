'Biologi vaccinatori? Infermieri pronti a presentare denuncia'

Da Pordenone arriva il no all’accordo del ministro della Salute Roberto Speranza con i biologi per il coinvolgimento di questi ultimi nell’attività di somministrazione dei vaccini anti-Covid: il sindacato degli infermieri Nursind respinge l’intesa e si dice pronto a presentare denuncia, in quanto si è dinanzi a "un abuso di professione".

Il segretario provinciale della sigla, Gianluca Altavilla, mette in evidenza che "non è possibile che le attività di competenza di una determinata professione vengano demandate ad altre. Per fare ciò sono necessari un percorso formativo e il tirocinio abilitante, impossibili da derogare a un corso Fad". L’accordo stabilisce, infatti, che gli iscritti all’Onb (ordine nazionale biologi) possano inoculare le dosi vaccinali all’interno dei centri preposti e previa partecipazione a un corso di formazione specifico, organizzato dall’Istituto superiore di sanità.

"Parliamo del vaccino anti Covid-19, che contempla fasi delicate: oltre alla somministrazione, c'è la diluizione", spiega Altavilla. "Bisogna avere esperienza e mano ferma. Non possiamo svendere la sanità: seguendo questo principio, domani, per assurdo, si potrebbe pensare di sostituire anche il primario di chirurgia solamente facendo fare un corso a un altro professionista? Non è accettabile. Se i biologi vogliono combattere la battaglia contro il Covid perché non vanno nei reparti ad aiutare a dispensare il cibo? O magari organizziamo per loro un corso di 50 ore per l’igiene dei pazienti dal coccige ai piedi, visto che gli Oss sono sott’organico e stremati".

"Purtroppo quando ci sono i soldi tutti vogliono salvare il mondo – è l’amara conclusione di Altavilla -: noi non abbassiamo la guardia. Il primo biologo che vaccina sarà denunciato per abuso di professione. Invitiamo i colleghi a segnalare. La professione non si tocca: combatteremo questa offesa".