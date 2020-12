'Bisogna comunicare bene il vaccino anti-Covid'

Ospite questa mattina ad Agorà su Rai3, il governatore Massimiliano Fedriga ha parlato dell'avvio della campagna di vaccinazione anti-Covid. "Credo sia positivo che il Governo non abbia introdotto l'obbligo. In questa fase è importante la testimonianza di chi si vaccina, ma lo è ancora di più l'informazione e la sensibilizzazione. Serve una straordinaria campagna di comunicazione per chiarire le caratteristiche del vaccino, mettendo sul piatto i pro e i contro dell'immunizzazione. Io mi vaccinierò, appena arriverà il mio turno", ha detto il Presidente Fvg, commentando la decisione del suo 'collega' della Campania, De Luca, di prendere parte al Vaccine Day di ieri.

"Serve un'alleanza tra istituzioni e cittadini, nella quale un ruolo fondamentale lo avranno medici di base e pediatri, chiamati a convincere le persone a vaccinarsi. Dobbiamo fidarci di più dei cittadini, che capiscono molto bene l'importanza di questo momento. Io - ha poi aggiunto Fedriga - i miei figlio li ho sottoposti anche alle vaccinazioni consigliate".

In merito alla situazione del Veneto e alle limitazioni diverse rispetto alla nostra regione, Fedriga ricorda il passaggio in zona arancione. "Forse delle correzioni ai 21 parametri servono. Nessuno in questo momento ha verità assolute a disposizione, quindi non mi sento di dire che l'essere rimasto in zona gialla abbia inciso. Se guardiamo all'area del Nordest 'allargato', con Veneto, Fvg, Slovenia e Carinzia, in questo momento la circolazione è superiore ad altre aree, ad esempio al Nordovest. In attesa dell'immunizzazione, l'unica arma a nostra disposizione resta quella del distanziamento".