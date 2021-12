'Boom di tamponi e tracciamento saltato, serve un cambio di passo'

“Il numero di italiani che vogliono sottoporsi al test è cresciuto moltissimo con l'avvicinarsi delle feste e ha raggiunto numeri mai visti prima, dell'ordine di un milione di tamponi al giorno”, analizza Fulvio Zorzut, medico epidemiologo specialista in Igiene e Medicina Preventiva.

“Questa corsa al tampone manda in sofferenza i sistemi sanitari, dalle farmacie ai medici di medicina generale e ai Dipartimenti di prevenzione, dove la capacità di effettuare i tracciamenti dei casi secondari, di fatto, è divenuta impossibile per l'elevatissimo numero di esiti positivi quotidiani, tanto che andrebbe raccomandato di farli solo se si è certi di essere entrati in contatto con un positivo”.

“Le code davanti alle farmacie e agli hub per i tamponi si allungano ogni giorno, mentre Capodanno con i veglioni domestici deve ancora arrivare… I timori personali precauzionali per i ritorni a casa e le convivialità si sono tradotti in un ricorso esagerato al test, con il risultato che i meccanismi di tracciamento sono andati in crisi. I vaccinati positivi stanno sostanzialmente bene, se si contagiano sono asintomatici, ma il rischio, con tutti questi positivi, è che ci troveremo con mezza nazione in quarantena o in isolamento, rischiando di far collassare il sistema sanitario, scolastico e lavorativo”, continua Zorzut.

“Tra l'altro, l'idea ‘salvifica’ dei tamponi è errata in quanto hanno una probabilità superiore al 30% di dare falsi positivi o negativi. Inizia a serpeggiare anche il dubbio che i tamponi e i reagenti, sotto questa pressione, possano esaurirsi. Sicuramente s’impone un cambio di strategia, riorientando l'impiego del personale sanitario dal tracciamento post tampone positivo, che ormai è inattuabile con efficienza e genera molto malcontento negli interessati per gli inevitabili disservizi, alla vaccinazione della popolazione adulta e pediatrica”, continua l’epidemiologo.

“Si deve uscire da questo imbuto di tamponi positivi, isolamenti e quarantene, non più gestibili ricordando, con chiarezza, il persistere dell'attuale minor impatto della malattia in termini di ospedalizzazioni e decessi rispetto alle prime tre ondate. Ricordo, invece, che al momento restano fuori dalla prima dose di vaccino addirittura 6 milioni di italiani. Circa 300mila ultra ottantenni non si sono ancora vaccinati e circa 2,5 milioni di Over 50. Sono due punti molto critici, in particolare il primo, perché sono questi i pazienti a finire in ospedale, con molta probabilità, in caso di contagio. L’incidenza nazionale dei casi è sostenuta da quei 6 milioni a zero dosi e da 6,5 milioni di bambini da 0 a 11 anni”, conclude Zorzut.