'Buon governo della Lega premiato con il 32% dei consensi'

“Le Lega è il primo partito sia a livello nazionale che regionale. La Lega cresce nei sondaggi e si impone come forza di governo sia a livello locale che nazionale. Il 32% dei cittadini del Friuli Venezia Giulia voterebbero oggi per il nostro movimento e il 77% ha espresso gradimento per l’operato del Presidente Fedriga", dichiara l’europarlamentare e coordinatore della Lega Fvg Marco Dreosto a margine della conferenza stampa del Gruppo consigliare regionale della Lega tenutasi questa mattina a Udine.

" Le motivazioni di questo consenso sono da ricercare in almeno tre fattori: la buona amministrazione degli uomini della Lega – oltre al governatore e agli assessori regionali – sono numerosi i sindaci, gli assessori e consiglieri locali che con il duro lavoro di tutti i giorni stanno ben gestendo i loro territori; l’attenzione continua alle necessità dei lavoratori e famiglie con iniziative puntuali e di prospettiva; la valorizzazione del tessuto economico fatto di liberi professionisti, partite IVA, piccoli e medi imprenditori, e i lavoratori delle imprese di cui la Lega rappresenta le istanze. Per queste ragioni voglio ringraziare tutto il gruppo consigliare regionale della Lega per continuare quotidianamente questo eccellente lavoro sul territorio, fatto di tanti incontri con i cittadini, con le realtà produttive e le ore trascorse nelle aule del Consiglio regionale. Alle critiche dell’opposizione rispondiamo con un sorriso e un suggerimento: imparassero e prendessero esempio dal buon governo della Lega, sempre vicino alle esigenze dei cittadini, forse anche loro un giorno potranno vincere almeno un’elezione".