'Case di riposo, bene i regolamenti. Ora più controlli'

"Nuovi requisiti per l’accreditamento delle case di riposo e delle strutture che ospitano le persone non autosufficienti: la Regione è sulla strada giusta". Così Pierino Chiandussi, coordinatore regionale del Cupla, il coordinamento unitario dei pensionati autonomi che in Fvg riunisce oltre 80mila iscritti, commenta i nuovi Regolamenti per l’accreditamento varati dalla Giunta regionale in via definitiva ad agosto e che già entro l’anno cominceranno ad esplicare i loro effetti, perché entro fine anno le strutture interessate dovranno presentare domanda di accreditamento.

Il nuovo corso è stato vagliato attentamente dal direttivo Cupla, che nei mesi scorsi si era più volte espresso su alcune condizioni critiche e aveva individuato gli interventi imprescindibili per garantire assistenza e sicurezza ai più fragili.

"Criteri di accreditamento più selettivi, centralità dei bisogni della persona, interventi personalizzati, libertà della famiglia nella scelta tra domiciliarità e Rsa a parità di condizioni economiche, equità e qualità dei servizi – elenca Chiandussi – sono tutti interventi condivisi e da tempo richiesti da Cupla Fvg".

Chiandussi evidenzia, inoltre, che "l’introduzione della figura del direttore sanitario nelle Rsa costituisce un importante passo avanti nella tutela degli ospiti, soprattutto dei non autosufficienti. Altrettanto determinante il fatto che il contributo che oggi la Regione riconosce per abbattere il costo della rette degli ospiti possa essere erogato alle famiglie che decideranno di tenere il proprio congiunto all’interno del nucleo familiare".

Ora, conclude Chiandussi pensando già all’applicazione delle nuove direttive, "l’auspicio di Cupla Fvg è che il rispetto delle regole sia garantito da controlli e ispezioni più efficaci rispetto al passato e che in tale controllo siano coinvolte anche le associazioni rappresentative degli anziani".