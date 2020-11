'Case di riposo, paghiamo l'inerzia dell'estate'

"È davvero incredibile che di fronte alla tragedia che stanno vivendo ospiti e lavoratori nelle strutture per anziani e persone fragili, c’è chi pensa soltanto ad ampliare i posti letto, e perdipiù nelle case di riposo private", denuncia Roberto Treu, segretario generale Spi-Cgil Fvg.

"Non c’è ancora traccia invece di un prioritario e strategico impegno per potenziare la sanità territoriale e di prossimità (infermieri di comunità, centri di assistenza primaria, centri diurni, microaree, badanti condominiali, abitare solidale) e altre innovazioni, a partire dallo sviluppo della telemedicina, che tutte le organizzazioni – dall’Oms in giù – indicano come fondamentali per ridurre la pressione sugli ospedali in tempo di Covid e in tempi normali, rispettando il principio fondamentale del benessere delle persone fragili".

"La prima ondata non sembra aver insegnato nulla, visto che si stanno ripetendo gli stessi errori a cui in estate si sarebbe potuto e dovuto rimediare. Non è il frutto di un destino cinico e baro, ma dell’incapacità di gestire questa emergenza, con conseguenze che in regione sono sotto gli occhi di tutti per il numero di contagiati e di morti nelle case di riposo", conclude Treu.