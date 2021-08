'Casse automatiche fuori uso, disagi all'ospedale di Udine'

"Da diversi giorni, le casse automatiche per il pagamento dei ticket sanitari presso l'ospedale di Udine risultano essere fuori uso. La conseguenza è un ovvio sovraccarico di utenti nell'unico sportello presente, cosa resa ancora più evidente dalle disposizioni anti Covid che impongono il distanziamento sociale. Chiediamo un pronto intervento immediato da parte dell'ospedale e della società informatica Insiel per risolvere un disguido che sta riguardando molte persone". Lo afferma in una nota la consigliera regionale Mariagrazia Santoro (Pd), componente della III Commissione competente in materia di salute.

"Per le analisi e le visite mediche, in molti si rivolgono agli sportelli di pagamento automatizzati posti nell'atrio e al punto prelievi dell'ospedale di Udine. In questi giorni, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni del disservizio che va risolto al più presto: l'unico sportello fisico - chiosa la Santoro - non può e non deve essere la sola risposta per i cittadini".