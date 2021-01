Il Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia chiede chiarezza sulla gestione del comparto sanitario in Friuli Venezia Giulia alla luce dei dati allarmanti della pandemia da Covid-19. Lo farà domani, sabato 23 gennaio, alle 11.30, con una diretta online che sarà trasmessa sulle pagine Facebook del Gruppo Consiliare del Patto per l’Autonomia e del Patto per l’Autonomia. Interverranno il capogruppo Massimo Moretuzzo e il consigliere Giampaolo Bidoli.