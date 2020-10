'Cividale, il Punto di Primo Intervento riaprirà a fine pandemia'

“Il Punto di Primo Intervento dell’ospedale di Cividale del Friuli riaprirà al termine dell’emergenza Covid e sarà addirittura implementato”. Queste le parole del Sindaco di Cividale del Friuli Daniela Bernardi che, all’indomani della chiusura del Punto di Primo Intervento della struttura cividalese con conseguente trasferimento del personale all’ospedale di Udine, spiega “l’Amministrazione comunale aveva avuto interlocuzioni con l’assessore regionale Riccardi il quale, venerdì scorso, aveva paventato a me e all’assessore Novelli il possibile trasferimento a Udine di personale sanitario da Cividale e Gemona; non avremmo però immaginato che nel giro di un paio di giorni detta eventualità si potesse tradurre in realtà”.

Sabato, invece, la svolta: “l’assessore Riccardi ci ha confermato l’immediata chiusura ribadendo però che essa è motivata solo ed esclusivamente per dare riscontro ad una situazione sanitaria esplosa purtroppo in queste ore e per far fronte alla mancanza di personale medico e paramedico dell’ospedale a Udine. Noi abbiamo chiesto alla Regione rassicurazioni affinchè, terminato questo periodo di pandemia, il Punto di Primo Intervento sia riaperto. La Regione ci ha dato conferma di un tanto, tant’è che gli assessori Riccardi e Novelli hanno già definito alcuni futuri interventi strutturali e di manutenzione straordinaria alla struttura cividalese, concordati fra Regione Comune e Azienda per i Servizi Sanitari”.

Anzi, conclude il sindaco “la Regione ha confermato l’intenzione di voler attuare maggiori servizi a favore del territorio. Il sacrificio attuale è solo temporaneo, nel segno di una situazione di grande emergenza e di un futuro potenziamento della nostra struttura una volta usciti da questa terribile situazione sanitaria”.