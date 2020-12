'Coinvolgere i farmacisti nelle cure a domicilio'

"La telemedicina può costituire un ottimo strumento per la gestione del trattamento dei pazienti a distanza. Per questo motivo, riteniamo necessario che la sperimentazione del sistema debba passare anche attraverso il coinvolgimento dei farmacisti e, in particolare, nelle zone in cui le farmacie rappresentano uno dei principali presidi sanitari di prossimità". Lo auspica in una nota la consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini), affrontando così "la questione della telemedicina, più che mai di attualità e tema di uno degli ordini del giorno presentati la scorsa settimana nel corso della manovra finanziaria".

"Contiamo che la Giunta regionale, che solo ieri ha presentato il nuovo sistema di telemedicina sviluppato dalla Protezione civile Fvg, imposti un ragionamento con le associazioni dei farmacisti. La strumentazione di cui si compongono i kit acquistati - conclude Liguori - non è utile solo oggi, nella cura a domicilio dei pazienti contagiati dal Sars-Cov2 con sintomi più o meno lievi, ma consentirà anche di trattare a distanza, attraverso il coinvolgimento dei medici di famiglia e degli operatori sanitari, i pazienti con malattie croniche".