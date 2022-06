Sabato 18 giugno, dalle 14, l’Asd Tennis Fagagna organizza, in collaborazione con l’associazione di persone con diabete Sweet Team Aniad Fvg, la seconda edizione dell’evento 'Con il tennis a Fagagna la glicemia ci guadagna'.

Non mancherà un momento di sensibilizzazione sul diabete proposto dall’infermiera dell’Ospedale di San Daniele del Friuli, Elena Rosso. Lo sport come strumento per promuovere la salute fisica e la prevenzione del diabete tipo 2, ma anche un ottimo alleato per combattere sedentarietà, sovrappeso e per ritrovare benessere mentale e psicologico.

Il movimento, abbinato alla sana alimentazione, ai corretti stili di vita e alla terapia farmacologica, può essere praticato, fin da piccoli, anche dalle persone affette da diabete tipo1. Nelle donne in gravidanza offre l’opportunità di godere di una miglior gestione della malattia.

I partecipanti, secondo il motto dell'associazione Il diabete teme chi fa sport, potranno scegliere tra un giro in Mtb, il tennis, l’attività motoria a corpo libero o una camminata di circa 8 km.

Sarà presente, durante la camminata, un Kinesiologo per la correzione delle posture. A supporto delle varie attività partecipano l’Atletic Club, Abc Muoviti e l’Oasi dei Quadris.

Ci si potrà prenotare gratuitamente scrivendo al 3496006960 (Patrick).

L’evento è patrocinato dalla Regione, dal comune di Fagagna e dalla Federazione Italiana Tennis.

In caso di brutto tempo l’evento sarà rimandato.