'Contributo straordinario per le Rsa'

Un contributo straordinario alle Residenze sanitarie assistenziali, pubbliche, private o convenzionate, per far fronte ai maggiori costi relativi all’emergenza Covid e al crollo del numero degli ospiti registrato nell’ultimo anno. E’ quanto propone Sandra Savino, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia.

“Oltre ai maggiori costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi di protezione e per l’adozione delle misure necessarie a limitare il propagarsi del coronavirus, le Rsa hanno dovuto far fronte al crollo del tasso di occupazione dei posti letto che, in alcuni casi, è calato anche del 30% rispetto ad un anno fa. Serve un intervento nazionale con la creazione di un fondo ad hoc da ripartire tra le regioni e destinare alle strutture interessate che altrimenti saranno costrette ad alzare le rette o a chiudere. Se il governo non affronterà la questione nel prossimo decreto sostegni, mi farò promotrice di un emendamento che vada in questa direzione” dichiara Savino.