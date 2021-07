'Contro la variante Delta non bastano gli slogan'

"Sulla variante Delta per una volta ha ragione Fedriga: non sono accettabili attendismi e dubbi. Ma allora, a cominciare proprio da Fedriga, servono fatti e credibilità e non le solite parole". È la richiesta del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli al presidente della Regione Massimiliano Fedriga, a proposito del contrasto alla variante Delta del Covid.

"Se dobbiamo convincere i cittadini a vaccinarsi - spiega Shaurli - se siamo fra gli ultimi per vaccinazione dei sanitari, se ogni giorno vediamo attacchi no vax, significa che sono stati offerti esempi sbagliati. Perché è difficile rassicurare e convincere i cittadini quando figure di spicco della nostra sanità, scelte da Fedriga e Riccardi per guidare l’emergenza regionale, parlano del vaccino come di un’insopportabile violenza. Oppure quando si usa lo spauracchio di migranti infetti per sviare l'attenzione dai problemi reali. Siamo stufi di slogan - conclude Shaurli - il presidente Fedriga faccia finalmente qualcosa".