'Coronavirus, erogare i premi agli operatori della sanità'

"Al sistema sanitario pubblico e ai suoi operatori è ora di dare segnali concreti, non chiacchiere: non basta definirli eroi, non bastano pacche sulle spalle o mettersi la giacca delle Protezione civile. Alcune Regioni ordinarie, invece di tante parole, hanno già dato il giusto riconoscimento economico agli operatori sanitari che si sono prodigati in questo drammatico periodo. Il Friuli Venezia Giulia ha ricevuto dallo Stato circa 30 milioni per la sua sanità, in teoria competenza esclusiva della Regione ma non si è visto ancora nulla per chi lavora nei nostri ospedali". Lo afferma il segretario Pd Fvg Cristiano Shaurli, a sostegno della richiesta avanzata dalla Cgil FP alla Giunta regionale.

"E’ ancora attuale la scelta di Fedriga di raddoppiare i fondi alla sanità privata? - si chiede Shaurli - abbiamo finalmente deciso di non buttare soldi pubblici per assurdi traghetti dove confinare i nostri anziani? Queste sono le risposte che attendiamo. Forse il presidente si è convinto di essere ormai uno statista internazionale ma in Austria, viste le ultime dichiarazioni di Kurz, pare non sappiano chi sia. Ciò che serve ora alla nostra Regione - aggiunge il segretario dem - è il giusto riconoscimento agli operatori del servizio sanitario pubblico".