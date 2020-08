'Covid, al personale della sanità non basta un grazie'

"Non basta un grazie se i nostri eroi, infermieri, professionisti sanitari, operatori sanitari e medici, continuano a essere in prima linea. Spetta alla Regione FVG dare una risposta anche alle legittime richieste di ristoro economico per il lavoro, spesso senza sosta, proprio in virtù delle competenze regionali in materia sanitaria e delle risorse proprie e per i trasferimenti statali di questi mesi". Lo afferma il membro della Commissione paritetica Stato-Regione Fvg, Salvatore Spitaleri, dopo che Cgil, Cisl e Fials Confsal hanno denunciato non ci sono i fondi necessari a coprire gli straordinari fatti dal personale sanitario di Asugi.

"In altre regioni si sta procedendo in questo senso e non si comprende - prosegue Spitaleri - perché ogni volta sia avanzata una richiesta sul tema sanità da parte di professionisti, sindacati, opposizione, la stizza sia l'unica risposta che proviene da riva Nazario Sauro. Se il nostro sistema ha retto è forse maggior merito di chi è stato e sta in prima linea, mentre alla politica spetta trovare soluzioni e risorse. Oggi ci sono per incentivi e nuove assunzioni, domani con il Mes potremo anche implementare reti, tecnologie e strutture per migliorare sempre la risposta al diritto alla salute dei cittadini Fvg. Nel rispetto delle prerogative istituzionali e dell'amministrazione, non ci stancheremo di sollecitare il miglior esercizio della nostra autonomia e specialità e - conclude - pazienza se questo crea turbamenti al comandante di turno".