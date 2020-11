'Covid, bene la Rsa di Cormons come punto di controllo'

“Ritengo più che valida la proposta fatta alla Regione dal primo cittadino di Cormons, Roberto Felcaro, affinché nell’area dell’ex ospedale cormonese si possa istituire al più presto un punto di controllo territoriale e di monitoraggio per effettuare tamponi e test rapidi Covid-19, in modo da soddisfare e coprire le necessità dell’intera area del Collio e destra Isonzo”.

Lo dichiara il consigliere regionale della Lega, Diego Bernardis, che, a proposito della riconversione della Rsa di Cormons per pazienti Covid, aggiunge: “Mi unisco ai ringraziamenti che il vicepresidente e assessore regionale alla Sanità, Riccardo Riccardi, ha indirizzato al sindaco Roberto Felcaro di Cormons. La decisione di riconvertire la Rsa a causa dell’emergenza sanitaria è stata un’operazione tempestiva e che è stata accolta con lungimirante disponibilità dall’amministrazione comunale cormonese. L’auspicio è che appena la situazione emergenziale sarà in regresso e sotto controllo, si possa tornare alla normalità e far rientrare le persone nella loro collocazione originaria”.

“In questo momento di grandissima difficoltà – conclude Diego Bernardis – è di grande incoraggiamento e motivo di speranza vedere che nelle nostre comunità prevale lo spirito di solidarietà. Pertanto, anche per non vanificare lo sforzo fatto per fronteggiare la pandemia, condivido e rilancio la richiesta fatta dal sindaco di Cormons di poter ulteriormente monitorare e sorvegliare i lavoratori transfrontalieri nell’ottica di prevenzione e controllo sanitario, quanto mai doverosa in questa situazione”.