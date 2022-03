'Covid ed emergenza Ucraina, sostenere le Regioni'

“A causa del conflitto in Ucraina, sono milioni le persone costrette ad abbandonare le proprie vite per fuggire dal conflitto. E, se in questo momento accogliere è una priorità e l’impegno corale di istituzioni e cittadini impegnati sul campo è lodevole, non possiamo mettere in secondo piano gli enormi sforzi fatti negli ultimi due anni nel nostro Paese per la tutela sanitaria di tutti i cittadini, che deve rimanere anch’essa una priorità”. Lo afferma Sabrina De Carlo, portavoce del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera, durante la sua interrogazione di oggi al Ministero dell’Interno.

“Dobbiamo scongiurare il rischio di nuovi focolai dovuti al Covid - prosegue - e per questo, oltre all’obbligo vigente di sottoporsi al tampone entro 48 ore dall’arrivo in Italia, dettato dalla normativa vigente, è necessario dotare le Regioni interessate dai flussi in entrata delle risorse umane ed economiche necessarie per i controlli sanitari, considerando il fatto che parliamo di una popolazione che risulta vaccinata solo per il 30% circa”.

“Non dimentichiamo inoltre che la bella stagione è alle porte e con essa anche il consueto incremento dei numeri relativi alla rotta balcanica non tarderà a farsi sentire, quindi un’attenzione maggiore a questi territori porterebbe a una maggiore efficienza anche nella gestione dei due fenomeni che, seppur distinti per le caratteristiche, necessitano di adeguate attenzioni che non sempre hanno trovato riscontro nei fatti” conclude.