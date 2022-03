'Covid, finalmente attivate le procedure online'

"A partire dalla giornata odierna, finalmente, gli utenti del Servizio sanitario regionale che saranno risultati positivi a un tampone eseguito in una struttura pubblica o privata, oppure effettuato in una farmacia, potranno compilare un questionario che consente la rilevazione delle informazioni necessarie alla predisposizione automatica del certificato di inizio isolamento. La possibilità di effettuare la compilazione del modulo online verrà segnalata al cittadino attraverso un sms a fronte della positività del tampone e potrà avvenire sul fascicolo sanitario elettronico nella piattaforma digitale sanitaria Sesamo del Friuli Venezia Giulia".

Lo evidenzia in una nota la consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini), commentando "la notizia divulgata dalla Regione Fvg in merito alle nuove procedure per il rilascio informatico di inizio isolamento Covid".

"Avevamo chiesto che il servizio venisse attivato - ricorda l'esponente civica - con un'interpellanza dello scorso 14 gennaio. Ci hanno messo due mesi per organizzare qualcosa che in Veneto funziona invece da tempo e, forse, ce ne vorranno altri due per ricevere in automatico anche una comunicazione che indichi quali comportamenti si debbano osservare in caso di positività".

"Altra proposta, quest'ultima, che avevamo avanzato a suo tempo, perché accompagnare la notizia di positività con alcune prime informazioni - conclude Liguori - potrebbe evitare che l'utente si senta spaesato e, allo stesso tempo, aumentare la sicurezza generale nella prevenzione alla diffusione del contagio".