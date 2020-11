'Covid, fondamentali cure precoci e telemedicina'

"Con 12.732 persone in isolamento sul territorio del Friuli Venezia Giulia (dato del 24 novembre) e ben 707 nella sola città di Udine, sono fondamentali le terapie precoci domiciliari e il teleconsulto, perché iniziare le cure agli stadi iniziali dell'infezione può cambiare il decorso e contribuire a non rendere necessario l'ingresso nei pronto soccorso e nelle rianimazioni". Questo lo scenario alla base dell'interrogazione fatta dalla consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini) alla Giunta Fedriga, "sulle attività in Azienda sanitaria Friuli Centrale (Asufc) delle Unità speciali di continuità assistenziali (Usca) istituite per prendere in carico le persone al domicilio e nelle case di riposo".

"Stare a casa ed essere raggiunti da cure precoci quando iniziano i sintomi dell'infezione da Coronavirus è essenziale per non sentirsi soli e per non peggiorare - ha spiegato la Liguori nel suo intervento in Aula, riportato in una nota -. Questa seconda ondata ha messo in luce nuovi tipi di fragilità in cui possono trovarsi non soltanto persone anziane e/o con malattie croniche, ma anche interi nuclei familiari che risultino contagiati".

"Sarà anche nostra responsabilità monitorare le attività sui territori e segnalare eventuali criticità riscontrate", ha concluso la consigliera.