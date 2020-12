'Covid, Fvg al lavoro per snellire le procedure di quarantena e isolamento'

"Si sta procedendo a esplorare ogni possibilità per snellire l'iter della certificazione in caso di quarantena/isolamento: in tal senso si esploreranno anche le possibilità di addivenire ad un coinvolgimento dei medici di medicina generale (mmg) in base al quadro normativo esistente o con provvedimento legislativo regionale, qualora possa essere sussistente una competenza regionale. Per i diversi profili giuridici e di responsabilità, si sta procedendo agli approfondimenti con tutte le cautele del caso".

Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Salute, Riaccado Riccardi, replicando in Aula ad un'Interrogazione a risposta immediata (Iri) in merito alla richiesta avanzata dalla Federazione medici di medicina generale (Fimmg) del Fvg di consentire anche in regione ai medici di famiglia di poter emettere le certificazioni, sia quelle di fine quarantena che quelle da inoltrare all'Inps, necessarie a limitare i tempi di attesa dei cittadini.

Riccardi ha spiegato che la legislazione vigente riserva alle Aziende sanitarie la competenza degli accertamenti delle certificazioni e di ogni altra certificazione spettante al Sistema sanitario nazionale. "Un tanto - ha precisato - trattandosi di certificazioni attestanti situazioni con valenza pubblicistica e facenti fede nei rapporti verso terzi. In ogni caso per andare incontro all'esigenza dell'utenza oltre alla revisione in atto dei processi presso le aziende sanitarie per ottimizzare i percorsi, la Regione continua ad approfondire le altre modalità operative".