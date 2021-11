'Covid, in Fvg quattro volte i morti del terremoto del 1976'

Il vicepresidente Riccardo Riccardi, ospite a Tgcom 24, è tornato a parlare della situazione Covid in Fvg e delle manifestazioni no Green Pass. “Siamo sul fronte da quasi due anni”, ha detto Riccardi. “E dietro a noi c’è un sistema sanitario che sta facendo fatica, con grandi sforzi e generosità, per fronteggiare questa pandemia”.

Fa impressione “sentire urlare ‘libertà libertà’ dopo aver visto persone morire. Ricordiamo che oggi il Coronavirus registra quattro volte i morti del terremoto del 1976 (i decessi complessivamente sono 3.856, ndr)” ha sottolineato l’assessore alla Salute, “e dopo che abbiamo visto gente ammalarsi, sanitari faticare e contagiarsi. Ecco io penso che la libertà è vita e la capacità di mettere in campo misure che ci proteggono. E il vaccino è la prima risposta. L’esatto opposto di quello che ci sentiamo dire” da quelle piazze, virtuali e reali. “Credo che dire che questa sia una stupidaggine è un termine anche abbastanza galante”, ha poi concluso Riccardi, commentando la dura presa di posizione del governatore Fedriga.