'Covid, la Regione aumenti vaccinazioni e tracciamenti'

“Finalmente si considerano inutili e controproducenti lotte e polemiche tra Regioni e Governo: lo sono soprattutto per cittadini e imprese. Ora la nostra Regione dimostri di saper fare ciò che è di sua competenza, e cioè un aumento delle vaccinazioni a partire dalle classi a rischio come gli over 60 fra cui siamo fra i peggiori d’Italia e un tracciamento che funzioni, per dare risposte veloci alle famiglie e limitare anche fra i più giovani la diffusione della variante Delta”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando le parole del presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il quale ha detto che tra Regioni e Governo non deve esserci “una lotta di forza” e “bisogna trovare punto di incontro utile al Paese”.

“Lo diciamo oggi per tempo – aggiunge l’esponente dem – che serve una preparazione conseguente per la ripresa scolastica di settembre, con trasporti adeguati, aule che garantiscano spazi, salubrità e ricambio dell’aria e se serve un dipartimento di prevenzione dedicato alle nostre scuole. Meno chiacchiere e più risultati – conclude Shaurli - per far ripartire questa Regione insieme al Paese”.