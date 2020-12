'Covid, la Regione sostenga le stanze degli abbracci'

"Una delle problematiche emerse nelle case di riposo a seguito della pandemia è l'isolamento degli anziani ospiti dai loro cari. Una problematica forte sentita da molte famiglie che trova una risposta nelle stanze degli abbracci che già esistono in qualche caso anche in Fvg. La Regione sostenga la realizzazione di questi spazi aiutando tutte le Rsa del Fvg, in difficoltà sia economiche sia di organico, attraverso lo stanziamento dei fondi necessari". Lo chiede il consigliere regionale del Pd, Nicola Conficoni, componente della III Commissione Salute, attraverso un emendamento che verrà presentato la prossima settimana in occasione della discussione e approvazione della legge di Stabilità.

"Dare la possibilità ai nostri anziani di riabbracciare in sicurezza i loro cari, ritrovando l'emozione del contatto umano che il covid sta negando, è un'importante esigenza, anche per contribuire alla serenità delle persone che vivono momenti difficili. In occasione della prossima Stabilità – rende noto Conficoni – chiederemo di istituire una linea contributiva volta a incoraggiare la diffusione della valida iniziativa già assunta da alcune realtà".

Inoltre, Conficoni chiede anche un ulteriore impegno per le case di riposo: "Su nostra spinta la Giunta aveva stanziato nei mesi scorsi otto milioni per ristorare i maggiori costi che le Rsa hanno sostenuto per fronteggiare la pandemia. Questa linea contributiva copriva le spese fino al 31 ottobre, ma vista la situazione attuale chiediamo una proroga di questo termine e l'integrazione con ulteriori fondi".