'Covid, le case di riposo restano un punto sensibile'

“L'assessore Riccardi dovrebbe essere più cauto nel manifestare sicumera e fastidio verso chi gli chiede dati e gli sollecita più attenzione sulle case di riposo, che non sono nate per gestire l'emergenza ma la cronicità e inevitabilmente sono un punto sensibile del sistema sociosanitario. Purtroppo l'impennata record dei contagi conferma che siamo ancora tutti a rischio e gli anziani in modo particolare”. Lo afferma la segretaria provinciale del Pd di Trieste, Laura Famulari, alla luce del nuovo focolaio individuato in una casa di riposo del territorio triestino e degli ultimi dati sui contagi.

“L'esperienza dolorosa del passato sulla quale in tanti avremmo voluto fosse fatta luce da una commissione consiliare d'inchiesta – spiega la segretaria dem - dovrebbe indurre a prudenza nell'esibire primati e certezze, o nello scaricare responsabilità su amministrazioni precedenti. Stiamo tutti lottando dalla stessa parte”.