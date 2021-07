'Covid, nell'ultima settimana un solo contagio tra gli Over 80'

"Secondo il report della task force regionale anti-Covid, nell'ultima settimana di giugno in Friuli Venezia Giulia è stato rilevato un solo caso di contagio tra gli over 80. Tre, invece, quelli registrati nella categoria 70-79 anni. Ma i numeri cambiano radicalmente per la popolazione con una minore copertura vaccinale", scrive in un post su Facebook il governatore Massimiliano Fedriga.

"Nella stessa settimana, infatti, si sono registrati ben 48 positivi nella fascia 28-59. Un'evidenza importante che dimostra, nei fatti, come con il vaccino sia possibile spezzare in modo efficace la catena del contagio".