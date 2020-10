'Covid, ora servono misure straordinarie'

"La crescita esponenziale dei contagi anche in Friuli Venezia Giulia è indice di una situazione sempre più allarmante", denuncia Roberto Treu, segretario generale Spi-Cgil Fvg.

"Dopo la prevenzione, rischia il collasso anche il sistema dei controlli, visti i ritardi nell’esecuzione dei tamponi e le difficoltà evidenti di gestire la tracciatura dei positivi. Servono misure straordinarie, non solo per evitare che in poche settimane l’impatto sul sistema ospedaliero diventi ingestibile, ma anche per garantire come ineludibile priorità la continuità della scuola e del tessuto produttivo e occupazionale".

"Quanto alla situazione delle case di riposo e delle Rsa, dove si segnalano già diversi fronti di crisi, vanno assolutamente evitati gli errori e i ritardi che hanno contribuito ad aggravare gli effetti della prima ondata dell’epidemia. Solo l’impegno condiviso e partecipato di tutti i soggetti in campo può consentirci di affrontare questa seconda ondata con strumenti adeguati alla gravità della situazione", conclude Treu.