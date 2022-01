'Covid, quali azioni per scongiurare la zona rossa?'

"In una situazione che vede il Fvg ancora indietro sulle vaccinazioni, che registra i numeri più elevati di decessi nel Nordest, con i pronto soccorso ospedalieri intasati da file e attese e con i sindacati di medici e operatori sanitari che denunciano la disattenzione nei confronti del personale del servizio sanitario da parte dei vertici regionali, con l’aumento dei ricoveri Covid anche nelle terapie intensive e il rischio concreto che il Fvg entri in zona rossa (che significa chiusure per tutti), ci preoccupa l’immobilismo della Giunta sulle diverse questioni". Lo afferma il capogruppo del Pd, Diego Moretti, commentando la situazione della pandemia in Friuli Venezia Giulia.

"Il rischio reale di zona rossa è stato denunciato già nei giorni scorsi dal capo della task force scientifica anti-Covid della Regione, il professor Barbone, ma da parte del presidente Fedriga o dell'assessore Riccardi non abbiamo sentito nulla. Non basta chiedere l'abrogazione del sistema dei colori, di fronte a una situazione che preoccupa fortemente cittadini e operatori economici, è necessario dire con chiarezza se e quali sono le azioni di contrasto messe in atto a salvaguardia e tenuta di un intero sistema (sanitario ed economico) che non reggerebbe altri blocchi".