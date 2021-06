'Covid, Riccardi spieghi i numeri dei decessi in Fvg'

"I 2.154 decessi in Friuli Venezia Giulia di gennaio 2021, che non riguardano solo il Covid ma tutte le cause, sono stati il 38,5% in più rispetto alla media dello stesso mese nel periodo 2015-2019, dato più alto in Italia. A marzo, con 1.764 decessi, siamo tornati a essere tristemente primi per incremento rispetto al quinquennio considerato, con un +30,4%". Lo rimarcano i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Andrea Ussai e Cristian Sergo, riportando alcuni dei dati contenuti nel report dell'Istat "Impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente. Anno 2020 e gennaio-aprile 2021", pubblicato il 10 giugno scorso.

"Nel documento - riportano i due pentastellati - si legge Fvg peggior regione in Italia per eccesso di mortalità a gennaio e marzo 2021 rispetto alla media del quinquiennio 2015-2019, Udine con la più alta percentuale in Italia di aumento dei decessi nel periodo gennaio-febbraio rispetto agli stessi mesi del 2015-2019 e del 2020, la stessa provincia friulana e quella di Gorizia tra quelle con la più alta incidenza di nuova casi Covid nei primi tre mesi dell'anno".

"Preoccupa l'incremento dei decessi del periodo gennaio-febbraio di quest'anno a Udine, pari a un +42,7% rispetto allo stesso periodo 2015-2019 - continua Sergo - e un +45,3% in confronto al 2020, abbondantemente il peggior dato in Italia visto che la provincia di Forlì-Cesena, seconda, ha fatto registrare un +25,9% rispetto ai primi due mesi dell'anno scorso e un +29,8% rispetto alla media del medesimo periodo del quinquennio precedente. E non è certo lusinghiero per la nostra regione vedere come, nei primi tre mesi del 2021, tra le province con il maggior tasso di incidenza dei nuovi casi di Covid-19 siano indicate, insieme a Bologna, Forlì-Cesena, Rimini e Bolzano, anche Udine e Gorizia".

"Una situazione che denunciamo da mesi - conclude Ussai - e sulla quale abbiamo chiesto a più riprese chiarimenti all'assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, il quale ha sempre cercato di diluire i dati con quelli della prima ondata, effettivamente meno pesanti per il Friuli Venezia Giulia. Le nostre domande, ma soprattutto i cittadini, attendono ancora una risposta. Per questo abbiamo chiesto che alla nostra interrogazione, depositata già a gennaio, venga data risposta alla prima occasione utile in Commissione".