'Cro-AsFo: prima di un accorpamento, si eliminino i doppioni'

"Prima di pensare ad accorpamenti, si eliminino i doppioni presenti in regione". Lo riporta una nota di Mauro Capozzella, consigliere regionale del M5S, in merito all'ipotesi di unire l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) e il Centro di riferimento oncologico (Cro) di Aviano.

"Se davvero si vuole affrontare un percorso di rifondazione della sanità - afferma il pentastellato -, si parta da un disegno sistemico che deve avere come primo punto la chiusura di doppioni, presenti soprattutto fra Udine e Trieste. Ridisegnare il Sistema sanitario significa anche un finanziamento omogeneo per tutte le ex Province, oltre a una rivisitazione organizzativa che abbia come filo conduttore quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)".

"Al di là delle macro-idee, occorre al più presto passare alle specifiche declinazioni sul territorio, che andrebbero a confermare o meno la fattibilità di unione tra Asfo e Cro. L'importante - conclude Capozzella - è che politici e amministratori ascoltino il parere di chi lavora sul campo, non soltanto di chi dirige dietro a una scrivania".