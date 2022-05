'Curacari in rete', sostegno ai caregiver di persone con demenza

Tra luglio 2021 e maggio 2022 si è svolto sul territorio regionale il progetto “CU.RE-CuraCari in Rete: il sostegno ai Caregiver di persone con demenza in Fvg” che ha consentito di rinforzare la rete dei servizi che le Associazioni presenti in Friuli Venezia Giulia mettono a disposizione delle persone con demenza e delle loro famiglie.

A causa del complesso ruolo che sono richiamati a ricoprire, i caregiver delle persone con demenza sono particolarmente esposti a stress psico-fisico; da qui l’importanza di offrire loro un facile accesso alle diverse forme di sostegno, affinché cercare aiuto non diventi un’ulteriore fonte di stress. La sfida che il progetto si è posto era quella di definire e sviluppare una rete di servizi diffusa sul territorio regionale con più punti di accesso, in grado di offrire ai caregiver le risposte di cui hanno bisogno, in tempi brevi.

I risultati di questo lungo percorso finanziato dalla Regione – compresi di dati dell’analisi sui bisogni e la profilazione dei caregiver a livello regionale - saranno presentati in un incontro pubblico in programma domani, mercoledì 25 maggio, a Palmanova a partire dalle 10.30 nella Sala della Polveriera Napoleonica.

Dopo il saluto del Sindaco di Palmanova Giuseppe Tellini, la parola alle associazioni. Dorotea De Paoli parlerà della Rete delle associazioni Alzheimer in Friuli Venezia Giulia, seguita da Antonella Deponte e Rosanna Palmeri che presenteranno i risultati. Seguirà la testimonianza di un caregiver, Fortunato Tonin, del gruppo Alzheimer di Codroipo, l‘intervento di Guido De Michielis dell’associazione Alzheimer di Udine con le conclusioni di Maria Teresa Squarcina, presidente della De Banfield. A Moderare Daniela Mannu di AFAP-Pordenone.

Capofila del progetto CU.RE è l’Associazione De Banfield onlus di Trieste che lo ha realizzato con Associazione Familiari Alzheimer Pordenone, Associazione Alzheimer Udine, Associazione Alzheimer Isontino, Associazione Alzheimer Codroipo, Associazione Alzheimer Basso Friuli e Veneto Orientale.