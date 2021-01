'Da Riccardi gravi affermazioni sui tamponi'

"Riccardi ha detto parole gravi sui tamponi e sui criteri per calcolare la situazione di rischio in Fvg: qui ormai non è sfuggita dal controllo solo la pandemia ma anche la responsabilità. Tutti gli esperti unanimi, a partire da Barbone, denunciano l'aggravarsi del contagio e la capacità di reggere delle nostre strutture sanitarie, con terapie ormai sature. Le scuole sono chiuse e Riccardi contesta il Governo. Invece di evocare 'disincentivi', pensi piuttosto a fare più tamponi possibile, che il loro numero dipende da lui e non da Roma". Lo afferma il componente della commissione Paritetica Stato-Regione Fvg Salvatore Spitaleri, commentando la dichiarazione dell'assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, secondo il quale ci sarebbe un "rischio disincentivo tamponi" qualora il Governo dovesse adottare il nuovo indice settimanale sui contagi regionali.

"Le dichiarazioni rese da Riccardi dovrebbero essere prontamente smentite altrimenti - aggiunge Spitaleri - farebbero il paio con quelle del suo ex collega Gallera".