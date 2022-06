'Dall'esperienza Covid un nuovo modello di sanità'

"Considero di grande utilità il convegno odierno perché fare tesoro delle esperienze messe in atto durante la pandemia ed esaminare quanto accaduto è certamente un'occasione importante per contribuire ad aiutarci ad applicare le necessarie scelte strutturali di un modello organizzativo che deve essere in grado di dare risposte ai bisogni di salute dei cittadini".

E' il messaggio del vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto da remoto al convegno che si è svolto al Centro culturale Casa "A. Zanussi" a Pordenone su 'Pronto soccorso, medicina generale e malattie infettive: le affinità elettive' e che, fra i temi trattati dai relatori intervenuti, ha esaminato il modo in cui si affronta il Covid nello scenario post-pandemico/endemico partendo dal bagaglio di esperienze acquisite durante il periodo emergenziale.

"Un incontro che dà spunti di grande interesse - ha indicato Riccardi - mettendo a confronto i diversi anelli della catena chiamati a gestire l'emergenza sanitaria: dal pronto soccorso, al reparto delle malattie infettive, alla medicina generale a cui si aggiunge l'analisi di altre esperienze presenti in diverse aree del Paese". Il vicegovernatore, nel ringraziare i professionisti della sanità per l'impegno profuso nei due anni di Covid-19, ha riassunto la fatica nel combattere quello che ha definito 'lo sconosciuto' nell'emergenza sanitaria evidenziando alcuni numeri che danno l'idea dello sforzo compiuto dal sistema sanitario regionale nel contesto pandemico.

Sono stati circa 384mila i casi di infezioni da Covid in Friuli Venezia Giulia, 6.582.071 i tamponi eseguiti (molecolari, antigenici, salivari) e 30mila gli ingressi gestiti dagli ospedali fra trasferimenti in area medica e terapia intensiva. Dei circa 384mila casi Covid, 11.638 hanno interessato il personale sanitario regionale e sono state 2.724.398 le somministrazioni di vaccino.