'Dare gambe al fondo regionale contro il rischio di non autosufficienza'

Un fondo contro il rischio di non autosufficienza: la proposta, che lunedì 13 sarà portata anche all’attenzione del Consiglio Regionale, arriva dal congresso della Fnp Cisl Fvg, che stamani a Lignano ha riconfermato al suo timone Renato Pizzolitto.

La categoria dei pensionati cislini allunga, dunque, la lista delle richieste già avanzate alla Regione, a partire da una serie di azioni volte all’ammodernamento del sistema dei servizi di protezione sociale della persona ed, in particolare, degli anziani: vale a dire, sintetizzando le tre misure chiave già individuate anche attraverso uno studio commissionato all’Università di Udine, interventi a favore della domiciliarizzazione degli anziani, sulle case di riposo in termini di rette e accreditamento, e sul rapporto tra pubblico e privato.

Quanto alla proposta sulla non autosufficienza, è lo stesso Pizzolitto ad andare subito al punto, rispolverando una legge tutt’ora in vigore, ma di fatto a cui non sono mai state date gambe. “Parliamo della legge regionale 13 del 2012, nata in un momento molto delicato per il sistema previdenziale italiano – spiega il segretario della Fnp - e che andava a costituire un Fondo regionale per la pensione complementare. Un’idea tutta cislina che nasceva, e che oggi viene riconfermata, per rispondere ai bisogni dei pensionati, alle prese con pensioni sempre più basse, ed aperta all’adesione di tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia, lavoratori e non e a tutti coloro che, per ragioni di lavoro, producevano reddito nel nostro territorio”.

Nel disposto legislativo, all’articolo 30, si prevede anche la costituzione di un Fondo contro il rischio di Non Autosufficienza, tema cruciale se si pensa che in Friuli Venezia Giulia ci sono circa 38mila anziani non autosufficienti e 44mila a grave rischio di perdita dell’autonomia, una platea molto grande purtroppo in veloce aumento. Guardano, infatti, alle proiezioni, i numeri dei non autosufficienti tenderanno a crescere, superando le 43mila 600 unità nel 2030, 48mila 600 nel 2040 e sfiorando le 60mila unità dieci anni dopo, nel 2050, passando dall’attuale 15,3% al 28,6% nei prossimi venti anni e al 45,3% nei prossimi trenta.

“Si tratterebbe – prosegue Pizzolitto – di mettere in piedi un’operazione senza costi per la Regione, che, però dovrebbe assumersi la regia e il compito di mettere in rete un pool di Compagnie d’Assicurazione che avrebbero a disposizione complessivamente una platea di circa 1.200.000 cittadini per la pensione complementare, senza contare le previste adesioni di tutti i lavoratori provenienti da fuori dei confini regionali”. “Credo – aggiunge Pizzolitto – che oggi la strada per l’attivazione del Fondo regionale per la pensione complementare e, di conseguenza, del Fondo contro il rischio di non autosufficienza previsto dall’articolo 30, sia non solo opportuna, ma anche pienamente aperta: la legge si può applicare integralmente, tanto più che nel recente provvedimento regionale sulla famiglia si fa riferimento alla previdenza complementare/integrativa, soprattutto verso i giovani. Spingeremo perché si dia il via a questo percorso di applicazione di una legge già esistente, che va a beneficio innanzitutto di chi vuole assicurarsi una vita dignitosa in tarda età, ma anche all’intera economia regionale, con il volano che deriverebbe dal Fondo e che potrebbe essere virtuosamente reinvestito, ad esempio, nei servizi socio-assistenziali sul territorio”.

Cronistoria della Legge Regionale 13/2012 e del Fondo: per saperne di più

Il Fondo all’epoca della sua costituzione aveva raccolto tantissime richieste di imprenditori, di tutti i settori, che volevano essere coinvolti nell’aiuto e sostegno ai propri dipendenti. Addirittura alcuni avevano anticipato l’intenzione di accollarsi l’intero importo mensile, sotto forma di welfare aziendale come risposta al problema che il futuro previdenziale avrebbe creato ai propri dipendenti. L’asticella minima per la sostenibilità del Fondo era stata calcolata su circa 32mil aderenti, un numero facilmente raggiungibile stante il grande interesse dimostrato dall’opinione pubblica della regione, probabilmente anche perché le risorse del Fondo sarebbero rimaste in Friuli Venezia Giulia. Si trattava allora di trovare, fino al raggiungimento della soglia dei 32mila, il modo di accogliere gli aderenti dando tutte le assicurazioni e le garanzie richieste dal Comitato nazionale di Controllo (Covip); la soluzione al gravoso problema ci fu data dalla disponibilità del Fondo per la Provincia Autonoma di Trento, già operativo dal 1996, ad accoglierci senza alcun costo fino al raggiungimento dei necessari 32mila aderenti.

La questione dei rendimenti finanziari delle quote versate al Fondo, risentono in maniera pesante dei costi di gestione e per questo la Regione mise a disposizione gratuitamente due dipendenti – un dirigente e un impiegato – e finanziò la legge con circa 2milioni di euro. Le quote di adesione minime furono quantificate in circa 2mila euro l’anno, ripartite in questo modo: 1/3 il datore di lavoro, 1/3 di Tfr, 1/3 direttamente dal lavoratore. (Per questo le anticipazioni di alcuni imprenditori di accollarsi l’intero costo assume un grande valore sociale).

Il Fondo amministrato in regione avrebbe “messo in circolo” nella nostra economia circa 60milioni, che in dieci anni sarebbero aumentati a 640milioni: una stima sicuramente in difetto, che avrebbe consentito interventi importanti nei settori dell’economia e della salute.

La legge è in vigore perché con l’avvicendamento delle elezioni regionali del 2013, dal centro destra con l’allora presidente Tondo che organizzò la presentazione e dispose il finanziamento arrivò la presidenza Serracchiani che dirottò il finanziamento in altre poste di bilancio, ma non abrogò la legge.